В Совфеде оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».
В Совфеде оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны
  • РИА Новости

«Надо обратить внимание на позицию руководства Польши, это они хотят видеть другую ситуацию во Второй мировой войне и обвинить СССР в том, что он чуть ли не развязал Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну», — заявил Цеков.

Он отметил, что представителям европейских стран стоит обратить внимание на собственную политику во время военного периода.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии. Как обычно, они... перекладывают эту вину на Россию», — подчеркнул сенатор.

Ранее Макрон во время выступления перед студентами в Кракове рассказал о том, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».

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