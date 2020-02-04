Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Египта

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке «с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой сделки века.

Стороны «подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе».

19 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Самех Шукри призвали все стороны конфликта в Ливии к политическому диалогу и прекращению огня.