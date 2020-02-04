Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

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Россия предложила Швеции наладить доверительный диалог по линии военных, как это было ранее сделано с Финляндией. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.
Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных
  • РИА Новости

«Мы поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные манёвры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия», — сообщил Лавров.

Он ответил, что Россия предложила шведским соседям наладить доверительный открытый диалог по линии военных.

Лавров добавил, что шведские коллеги обещали подумать над этим предложением.

«Надеюсь, мы продолжим этот разговор», — сказал российский министр.

17 января в российском МИД заявили, что страны — участники НАТО не реагируют на предлагаемые Россией шаги по снижению военной напряжённости.

Тогда в ведомстве отметили заморозку диалога по линии военных экспертов.

В декабре 2019 года сообщалось, что Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения.

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