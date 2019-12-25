Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений

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Россия предложила НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения стран альянса и Российской Федерации, рассказал замглавы МИД Александр Грушко.
Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений
  • Reuters

Как отметил дипломат, речь идёт о Балтийском и Черноморском регионах.

Грушко подчеркнул, что НАТО «просто никак не отреагировало» на российское предложение.

«Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в альянсе говорят о важности деэскалации», — сказал Грушко изданию «Коммерсантъ».

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

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