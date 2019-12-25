Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений
- Reuters
Как отметил дипломат, речь идёт о Балтийском и Черноморском регионах.
Грушко подчеркнул, что НАТО «просто никак не отреагировало» на российское предложение.
«Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в альянсе говорят о важности деэскалации», — сказал Грушко изданию «Коммерсантъ».
Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.