Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений

Россия предложила НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения стран альянса и Российской Федерации, рассказал замглавы МИД Александр Грушко.

Как отметил дипломат, речь идёт о Балтийском и Черноморском регионах.

Грушко подчеркнул, что НАТО «просто никак не отреагировало» на российское предложение.

«Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в альянсе говорят о важности деэскалации», — сказал Грушко изданию «Коммерсантъ».

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.