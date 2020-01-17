В МИД России заявили об отсутствии реакции НАТО на шаги по деэскалации

Страны-участники НАТО не реагируют на предлагаемые Россией шаги по снижению военной напряжённости. Об этом сообщили в российском МИД.

«Ситуация складывается опасная. Мы уже неоднократно предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряжённости. Начать можно с малого, — например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В дипломатическом ведомстве отметили заморозку диалога по линии военных экспертов.

«Альянс (Североатлантический. — RT) так и не может выйти за рамки мышления времён «холодной войны». Россия для него — удобный враг... Со своей стороны остаёмся открытыми к диалогу, когда НАТО проявит недвусмысленную готовность к конструктивному взаимодействию с нашей страной», — добавили в МИД.

В декабре 2019 года сообщалось, что Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения.