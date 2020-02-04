Foreign Policy назвал основного кандидата на пост посла США в Минске
- Reuters
Издание напоминает, что Фишер может стать первым послом США в Белоруссии с 2008 года.
В предыдущие годы она занимала пост заместителя постоянного представителя США при НАТО и работала в американских посольствах на Украине, в Грузии и России.
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.