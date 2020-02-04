Foreign Policy назвал основного кандидата на пост посла США в Минске

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает в качестве основной кандидатуры на должность посла США в Белоруссии советника госсекретаря по Западной Европе и ЕС Джули Фишер, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что Фишер может стать первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

В предыдущие годы она занимала пост заместителя постоянного представителя США при НАТО и работала в американских посольствах на Украине, в Грузии и России.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.