Пушков прокомментировал слова главы МИД Польши о споре с Россией
- РИА Новости
«Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила», — написал он в Twitter.
По мнению Пушкова, жёсткая позиция Польши и требование компенсаций не способствуют нормализации российско-польских отношений.
Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, пришло время налаживать контакты между странами.