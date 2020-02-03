Пушков прокомментировал слова главы МИД Польши о споре с Россией

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о том, что Польша выиграла исторический спор с Россией.

«Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила», — написал он в Twitter.

По мнению Пушкова, жёсткая позиция Польши и требование компенсаций не способствуют нормализации российско-польских отношений.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, пришло время налаживать контакты между странами.