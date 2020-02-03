В Лондоне обнаружили бомбу времён Второй мировой войны

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Большая часть лондонского района Сохо оцеплена из-за обнаружения, предположительно, бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные полиции.
В Лондоне обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
  • Reuters

Уточняется, что снаряд был найден около отеля «Сохо». На месте обнаружения работает отряд взрывотехников. 

Полицейские провели эвакуацию посетителей из близлежащих кафе, ресторанов и офисов.

Ранее стало известно, что в Крыму обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

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