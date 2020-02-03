В Лондоне обнаружили бомбу времён Второй мировой войны
- Reuters
Уточняется, что снаряд был найден около отеля «Сохо». На месте обнаружения работает отряд взрывотехников.
A large part of central London's busy Soho area has been evacuated after a suspected Second World War bomb was found at a building site.— Sky News (@SkyNews) February 3, 2020
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