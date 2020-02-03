В Лондоне обнаружили бомбу времён Второй мировой войны

Большая часть лондонского района Сохо оцеплена из-за обнаружения, предположительно, бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные полиции.

Reuters