В Крыму обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны

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Специалисты группы пиротехнических работ специального морского отряда крымского главка МЧС обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в посёлках Ленинского района Республики Крым.
В Крыму обезвредили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

«В службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ленинского района (в посёлке Бондаренково и на Багеровском полигоне твёрдых отходов) на открытой территории обнаружены подозрительные предметы, напоминающие взрывоопасные. Пиротехники идентифицировали находки как осколочные авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны, а именно авиационную бомбу весом 10 кг (АО-10) и авиационную бомбу весом 2,5 кг (АО-2,5)», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу ведомства.

В МЧС по Крыму добавили, что взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В сентябре «Невские новости» сообщали, что в Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны.

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