В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена в Берлине. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

«Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена. Оцепление будет снято в ближайшее время», — говорится в сообщении.

🟢 Die #Weltkriegsbombe in #Mitte ist entschärft 🟢

Der Sperrkreis wird in Kürze aufgehoben.

Wir werden gemeinsam mit allen Helfenden dafür sorgen, dass die Betroffenen schnellstmöglich in Ihre Wohnungen zurückkehren können. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 21, 2020

В связи с сапёрными работами около 60% жителей улицы Ратхаусштрассе и более половины проживающих в квартале Николая в берлинском округе Митте были эвакуированы.

Ранее сообщалось об обезвреживании бомбы времён Второй мировой войны в Дюссельдорде.