В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

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Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена в Берлине. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
  • Reuters

«Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена. Оцепление будет снято в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В связи с сапёрными работами около 60% жителей улицы Ратхаусштрассе и более половины проживающих в квартале Николая в берлинском округе Митте были эвакуированы.

Ранее сообщалось об обезвреживании бомбы времён Второй мировой войны в Дюссельдорде.

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