В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
- Reuters
«Бомба времён Второй мировой войны была обезврежена. Оцепление будет снято в ближайшее время», — говорится в сообщении.
🟢 Die #Weltkriegsbombe in #Mitte ist entschärft 🟢— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 21, 2020
Der Sperrkreis wird in Kürze aufgehoben.
Wir werden gemeinsam mit allen Helfenden dafür sorgen, dass die Betroffenen schnellstmöglich in Ihre Wohnungen zurückkehren können.
В связи с сапёрными работами около 60% жителей улицы Ратхаусштрассе и более половины проживающих в квартале Николая в берлинском округе Митте были эвакуированы.
Ранее сообщалось об обезвреживании бомбы времён Второй мировой войны в Дюссельдорде.