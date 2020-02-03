КНР готова сотрудничать с Россией по вакцине против коронавируса

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Китай готов к сотрудничеству с российскими учёными для разработки вакцины от нового коронавируса.
КНР готова сотрудничать с Россией по вакцине против коронавируса
  • Reuters

«Китайская сторона уже готова сотрудничать с вашими (российскими) очень хорошими специалистами, чтобы как можно скорее разработать вакцины и соответствующее лекарство. И Китай, и Россия обладают большим опытом и знаниями в этих сферах», — приводит ТАСС слова полномочного министра посольства КНР в России Фань Сяньжуна.

Также он отметил, что в Китае с пониманием относятся к принимаемым Россией мерам в связи с распространением коронавируса.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.

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