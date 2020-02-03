Посол КНР: основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.

«Уже выделили вирусы (штаммы вирусов), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины», — приводит Интерфакс слова посла.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более 4 тыс. человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.