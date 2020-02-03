Президент Чехии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.

«Господин президент Милош Земан приедет с делегацией», — приводит ТАСС слова посла Чехии в России Витезслава Пивоньки.

В декабря Земан заявлял, что может отменить визит в Москву на 75-летие победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Президент России Владимир Путин в своём новогоднем поздравлении Земану заявил, что участие главы Чешской Республики в праздновании Дня Победы в Москве станет символом дружбы двух стран.