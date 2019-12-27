Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента (России Владимира. — RT) Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы, а сейчас размышляю о том, ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: «Что, если бы вы перелистнули (эту. — RT) страницу (своей истории. — RT) и перестали бы вспоминать об (этой. — RT) годовщине (Победы. — RT)?», — заявил он в интервью пражскому сетевому изданию Parlamentnilisty.

Ранее МИД России заявил о разочаровании в связи с принятым Чехией законом, который показывает «стремление Праги... возвращаться к событиям полувековой давности» в современном контексте.

В Москве отметили, что подобная ситуация не способствует улучшению российско-чешских отношений и противоречит двусторонним договорённостям, согласно которым Россия и Чехия заявили о желании «окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым».