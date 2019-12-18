МИД России прокомментировал чешский закон о дне памяти жертв событий 1968 года

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В МИД России заявили о разочаровании в связи с принятием властями Чехии закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
МИД России прокомментировал чешский закон о дне памяти жертв событий 1968 года
  • РИА Новости

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — заявили в Министерстве иностранных дел.

Там добавили, что такой подход чешских партнёров противоречит двусторонним договорённостям, которые были закреплены в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Тогда в совместном документе стороны заявили о желании «окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

В августе 2018 года парламент Чехии назвал ввод в Чехословакию войск СССР и ещё четырёх социалистических стран в 1968 году «актом вторжения с последующей оккупацией».

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