Путин заявил, что приезд Земана на День Победы станет символом дружбы

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Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом в адрес лидера Чехии Милоша Земана заявил, что участие главы Чешской Республики в праздновании Дня Победы в Москве станет символом дружбы двух стран.
Путин заявил, что приезд Земана на День Победы станет символом дружбы
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Путин подчеркнул, что его (Земана. — RT) участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы над нацизмом, несомненно, будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

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