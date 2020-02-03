«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

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Крупный российский ретейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая в связи с угрозой распространения коронавируса и усложнением логистики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
  • РИА Новости

В компании сообщили, что китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело по итогам 2019 года составляли около 3% оборота сети.

При этом с начала 2020 года «Магнит» начал импортировать эти продукты из таких стран, как Марокко, Израиль и Турция, а также увеличил закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт.

Отмечается, что поставки выполняются стабильно и в необходимом объёме.

«Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — заявила компания.

Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила, что с 4 февраля полностью приостанавливает полёты в города материкового Китая и в Гонконг из-за коронавируса.

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