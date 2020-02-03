Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наёмники, потому что здесь много всяких наёмников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело», — цитирует РИА Новости Титоренко.

По его словам, расследование продолжается, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело.

«Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран», — сказал посол.

При этом он добавил, что погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни.

Ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства российских журналистов.

31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу. В СМИ появлялась информация, что журналистов атаковали десять человек в тюрбанах, «говоривших по-арабски».