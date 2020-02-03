Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
- Reuters
«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наёмники, потому что здесь много всяких наёмников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело», — цитирует РИА Новости Титоренко.
По его словам, расследование продолжается, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело.
«Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран», — сказал посол.
При этом он добавил, что погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни.
Ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства российских журналистов.
31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу. В СМИ появлялась информация, что журналистов атаковали десять человек в тюрбанах, «говоривших по-арабски».