Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

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Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
  • Reuters

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наёмники, потому что здесь много всяких наёмников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело», — цитирует РИА Новости Титоренко.

По его словам, расследование продолжается, но найти людей, которые могли скрыться в сопредельной стране, тяжело.

«Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке. За это время эти преступники могли скрыться на территории сопредельных стран», — сказал посол.

При этом он добавил, что погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни.

Ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства российских журналистов.

31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу. В СМИ появлялась информация, что журналистов атаковали десять человек в тюрбанах, «говоривших по-арабски».

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