Президент ЦАР рассказал о расследовании гибели российских журналистов
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- РИА Новости
«Правительство ЦАР прилагает все усилия, чтобы обеспечить тщательное расследование убийства троих российских журналистов», — цитирует РИА Новости Туадера.
1 августа в МИД России подчеркнули, что следственные действия в рамках расследования гибели российских журналистов в ЦАР находятся на контроле российского руководства.
В феврале Генпрокуратура направила дополнительные запросы в официальные органы Центрально-Африканской Республики по уголовному делу.
31 июля стало известно о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.