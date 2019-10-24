Президент ЦАР рассказал о расследовании гибели российских журналистов

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что правительство ЦАР прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

«Правительство ЦАР прилагает все усилия, чтобы обеспечить тщательное расследование убийства троих российских журналистов», — цитирует РИА Новости Туадера.

1 августа в МИД России подчеркнули, что следственные действия в рамках расследования гибели российских журналистов в ЦАР находятся на контроле российского руководства.

В феврале Генпрокуратура направила дополнительные запросы в официальные органы Центрально-Африканской Республики по уголовному делу.

31 июля стало известно о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.