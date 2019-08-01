МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
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В ведомстве подчеркнули, что следственные действия находятся на контроле российского руководства.
Данный вопрос регулярно затрагивается в контактах с представителями ЦАР, отметили в МИД. Кроме того, по дипломатическим каналам в Министерство юстиции и прав человека ЦАР были направлены соответствующие запросы.
Министерство обратило внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки россиян.
«Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки», — говорится в сообщении.
Посольство России не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане безопасности, добавили дипломаты.
В феврале Генпрокуратура направила дополнительные запросы в официальные органы Центрально-Африканской Республики по уголовному делу.
Журналисты погибли в результате нападения неизвестных в ЦАР 30 июля 2018 года.