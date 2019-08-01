МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия находятся на контроле российского руководства.

Данный вопрос регулярно затрагивается в контактах с представителями ЦАР, отметили в МИД. Кроме того, по дипломатическим каналам в Министерство юстиции и прав человека ЦАР были направлены соответствующие запросы.

Министерство обратило внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки россиян.

«Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки», — говорится в сообщении.

Посольство России не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане безопасности, добавили дипломаты.

В феврале Генпрокуратура направила дополнительные запросы в официальные органы Центрально-Африканской Республики по уголовному делу.

Журналисты погибли в результате нападения неизвестных в ЦАР 30 июля 2018 года.