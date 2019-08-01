МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

Короткая ссылка
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия находятся на контроле российского руководства.

Данный вопрос регулярно затрагивается в контактах с представителями ЦАР, отметили в МИД. Кроме того, по дипломатическим каналам в Министерство юстиции и прав человека ЦАР были направлены соответствующие запросы.

Министерство обратило внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки россиян. 

«Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки», — говорится в сообщении.

Посольство России не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане безопасности, добавили дипломаты.

В феврале Генпрокуратура направила дополнительные запросы в официальные органы Центрально-Африканской Республики по уголовному делу.

Журналисты погибли в результате нападения неизвестных в ЦАР 30 июля 2018 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить