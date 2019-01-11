В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования убийства неизвестными в Центрально-Африканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, о смерти которых стало известно 31 июля 2018 года.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, согласно имеющимся данным, сотрудники интернет-проекта «Центр управления расследованиями» предложили журналистам снять документальный фильм в Центрально-Африканской Республике за вознаграждение в размере $20 тыс.

«В ходе подготовки сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого фиксера по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он обещал организовать журналистам на территории страны жильё и водителя», — говорится в сообщении Петренко.

Она отметила, что журналисты прибыли в Банги 28 июля 2018 года — на два дня раньше запланированной даты — и не встречались с Мартином.

«Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране», — заявили в СК.

Там также уточнили, что фиксер в процессе найма водителя не участвовал, а 30 июля россияне выехали из города Банги в Сибю, куда прибыли вечером того же дня.

«Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», — подчеркнули в ведомстве.

При этом военнослужащие предлагали журналистам «переночевать в населённом пункте и предупреждали об опасности ночной поездки», однако, несмотря на предостережения, они отправились в путь, рассказала Петренко.

«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооружённых людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время правоохранительным органам ЦАР направлены запросы о правовой помощи, которые частично исполнены. Следствие устанавливает лиц, совершивших убийство российских граждан.

«Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчёты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены», — подытожили там.

Ранее президент ЦАР рассказал, что власти страны прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов.

31 июля 2018 года стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.