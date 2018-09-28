Президент ЦАР рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов
«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», — цитирует его РИА Новости.
Президент отметил, что по итогам расследования виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что СК завершил работу в ЦАР в рамках расследования гибели журналистов.
31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.