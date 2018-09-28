Президент ЦАР рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов

Власти ЦАР прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов, заявил президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», — цитирует его РИА Новости.

Президент отметил, что по итогам расследования виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что СК завершил работу в ЦАР в рамках расследования гибели журналистов.

31 июля стало известно о гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в результате нападения неизвестных в ЦАР.

СК возбудил уголовное дело по данному факту.