Посол исключила влияние брексита на отношения Британии с Россией

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Британский посол в России Дебора Броннерт заявила, что выход Великобритании из Европейского союза никак не повлияет на отношения Лондона и Москвы.
Посол исключила влияние брексита на отношения Британии с Россией
  • Reuters

«Да, конечно, выход Британии из ЕС — вопрос взаимоотношений Британии и ЕС, так что я не ожидаю никакого влияния ни на российско-британские отношения, ни на простых граждан», — сказала она в беседе с «Коммерсантом».

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Стране предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

Как отметил российский посол в Лондоне Андрей Келин, объективных причин для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией оставались плохими, нет, а разногласия носят философский характер.

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