Посол России рассказал о философском характере разногласий с Британией

Объективных причин для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией оставались плохими, нет, разногласия носят философский характер, заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии брексита на отношения Москвы и Лондона, Келин отметил отсутствие идеологических разногласий, территориальных претензий стран друг к другу.

«У нас, я бы сказал, даже нет таких вопросов, которые было бы достаточно сложно урегулировать. У нас сейчас субъективные разногласия в философском смысле этого слова», — сказал он.

Также посол добавил, что санкции Великобритании после выхода страны из Евросоюза сохранятся.

Ранее Келин заявил, что России не стоит ожидать резкой перемены отношений со стороны Британии после её выхода из ЕС.