Посол оценил перспективы российско-британских отношений после брексита

России не стоит ожидать резкой перемены отношений со стороны Великобритании после её выхода из Евросоюза, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Мы находимся в самом начальном периоде руководства со стороны нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, человека волевого, без сомнения, человека, обладающего харизмой, опирающегося на прочное парламентское большинство в Консервативной партии», — приводит ТАСС его слова во время выступления по видеосвязи на площадке клуба «Валдай».

По его мнению, на данный момент с британской стороны по отношению к России идут противоречивые сигналы.

«О краткосрочной перспективе (улучшения отношений. — RT) речь, я думаю, не идёт с учётом того, сколько было сделано антироссийских заявлений, какие были заняты жёсткие позиции в отношении нас. Они в определённой степени подтверждаются», — сказал дипломат.

Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран.