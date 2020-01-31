Посол оценил перспективы российско-британских отношений после брексита

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России не стоит ожидать резкой перемены отношений со стороны Великобритании после её выхода из Евросоюза, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Посол оценил перспективы российско-британских отношений после брексита
  • © Alex Lentati/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы находимся в самом начальном периоде руководства со стороны нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, человека волевого, без сомнения, человека, обладающего харизмой, опирающегося на прочное парламентское большинство в Консервативной партии», — приводит ТАСС его слова во время выступления по видеосвязи на площадке клуба «Валдай».

По его мнению, на данный момент с британской стороны по отношению к России идут противоречивые сигналы. 

«О краткосрочной перспективе (улучшения отношений. — RT) речь, я думаю, не идёт с учётом того, сколько было сделано антироссийских заявлений, какие были заняты жёсткие позиции в отношении нас. Они в определённой степени подтверждаются», —  сказал дипломат.

Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран.

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