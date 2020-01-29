Великобритания поддержит санкции против России из-за Крыма

Великобритания поддержит антироссийские санкции из-за Крыма. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Сегодня Великобритания и наши международные партнёры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьёзно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы британского внешнеполитического ведомства.

В МИД Великобритании также заявили, что Лондон всегда оставался сторонником введения и поддержания санкций в отношении Москвы.

Ране стало известно, что Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.