Посол Британии рассказала, как восстановить отношения Лондона и Москвы

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран.

«Прежде всего необходимо начать с восстановления доверия между нашими правительствами», — приводит РИА Новости слова посла.

При этом она отметила, что «это непростой процесс, который требует времени, усилий дипломатов и, конечно, готовности стран к конструктивному диалогу».

Ранее сообщалось, что Лондон ожидает от России деталей касательно предложения российского лидера Владимира Путина провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем.