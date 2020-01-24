Посол Британии рассказала, как восстановить отношения Лондона и Москвы

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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран.
Посол Британии рассказала, как восстановить отношения Лондона и Москвы
  • ©Foreign & Commonwealth Office

«Прежде всего необходимо начать с восстановления доверия между нашими правительствами», — приводит РИА Новости слова посла.

При этом она отметила, что «это непростой процесс, который требует времени, усилий дипломатов и, конечно, готовности стран к конструктивному диалогу».

Ранее сообщалось, что Лондон ожидает от России деталей касательно предложения российского лидера Владимира Путина провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем.

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