Полиция следила за лондонским террористом в момент преступления

Сотрудники полиции Великобритании следили за злоумышленником, совершившим теракт на юге Лондона, в момент его нападения на людей. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Вооружённые офицеры, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали и застрелили мужчину на месте», — сообщила представитель ведомства, её выступление транслировал Sky News.

"We are confident that this is an isolated incident that has been contained."



A Met Police deputy assistant commissioner is giving a statement about the Streatham terror attack, saying they believe the attacker was 20-year-old Sudesh Amman.



Live updates: https://t.co/r1nynDj5XQpic.twitter.com/tzMXoq5dR2 — Sky News (@SkyNews) February 2, 2020

Как уточнили в полиции, подозреваемый «недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления террористического характера, связанные с исламизмом».

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм пострадали три человека.

По данным полиции, неизвестный напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования тем, кто пострадал в результате нападения.