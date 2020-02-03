Полиция следила за лондонским террористом в момент преступления

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Сотрудники полиции Великобритании следили за злоумышленником, совершившим теракт на юге Лондона, в момент его нападения на людей. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Полиция следила за лондонским террористом в момент преступления
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«Вооружённые офицеры, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали и застрелили мужчину на месте», — сообщила представитель ведомства, её выступление транслировал Sky News.

Как уточнили в полиции, подозреваемый «недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления террористического характера, связанные с исламизмом».

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм пострадали три человека.

По данным полиции, неизвестный напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования тем, кто пострадал в результате нападения.

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