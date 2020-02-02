На юге Лондона несколько человек пострадали при нападении с ножом

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RT
В Великобритании на юге Лондона в районе Стретэм, по предварительным данным, несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Мужчина, осуществивший нападение, ликвидирован. Полиция считает, что инцидент связан с терроризмом.
На юге Лондона несколько человек пострадали при нападении с ножом
  • © Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Отмечается, что мужчина был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм.

«На данном этапе, предположительно, несколько человек получили ножевые ранения», — указано в сообщении.

В полиции добавили, что расценивают произошедшее как «инцидент, связанный с терроризмом».

Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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