На юге Лондона несколько человек пострадали при нападении с ножом
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Об этом говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Отмечается, что мужчина был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм.
«На данном этапе, предположительно, несколько человек получили ножевые ранения», — указано в сообщении.
В полиции добавили, что расценивают произошедшее как «инцидент, связанный с терроризмом».
Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.