На юге Лондона несколько человек пострадали при нападении с ножом

В Великобритании на юге Лондона в районе Стретэм, по предварительным данным, несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Мужчина, осуществивший нападение, ликвидирован. Полиция считает, что инцидент связан с терроризмом.

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Об этом говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter. Отмечается, что мужчина был застрелен сотрудниками полиции в районе Стретэм. «На данном этапе, предположительно, несколько человек получили ножевые ранения», — указано в сообщении. В полиции добавили, что расценивают произошедшее как «инцидент, связанный с терроризмом». Дальнейшие обстоятельства произошедшего устанавливаются.