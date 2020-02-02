Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соболезнует тем, кто пострадал в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм.

«Мои мысли сейчас с пострадавшими и со всеми, кто был затронут», — написал Джонсон в своём Twitter.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020

Он также поблагодарил экстренные службы, которые отреагировали на инцидент.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона.

По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.