Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Лондоне

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соболезнует тем, кто пострадал в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стретэм.
Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Лондоне
  • Reuters

«Мои мысли сейчас с пострадавшими и со всеми, кто был затронут», — написал Джонсон в своём Twitter.

Он также поблагодарил экстренные службы, которые отреагировали на инцидент.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона.

По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

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