Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Лондоне
- Reuters
«Мои мысли сейчас с пострадавшими и со всеми, кто был затронут», — написал Джонсон в своём Twitter.
Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020
Он также поблагодарил экстренные службы, которые отреагировали на инцидент.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона.
По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.