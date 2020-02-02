Посольство России находится на связи с полицией после ЧП в Лондоне
- РИА Новости
«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатической миссии.
Отмечается, что ситуация держится на контроле.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона.