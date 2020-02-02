Посольство России находится на связи с полицией после ЧП в Лондоне

Посольство России находится на связи с полицией в связи с инцидентом на юге Лондона, выясняется, пострадали ли граждане России при ЧП.

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатической миссии.

Отмечается, что ситуация держится на контроле.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге Лондона.