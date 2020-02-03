Земан заявил о готовности Чехии помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

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Президент Чехии Милош Земан направил китайскому лидеру Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с распространением коронавируса в КНР. Чешский лидер также отметил готовность Праги оказать помощь Пекину.
Земан заявил о готовности Чехии помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
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«Хочу вас заверить, что Чехия в борьбе с этим злом стоит плечом к плечу с КНР и её народом и готова в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с другими странами — членами международного сообщества оказать помощь в это тяжёлое время», — говорится в сообщении Земана.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.

31 января российский президент Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в Китае направил Си Цзиньпину телеграмму, где заявил о готовности помочь стране в борьбе с вирусом.

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