Земан заявил о готовности Чехии помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан направил китайскому лидеру Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с распространением коронавируса в КНР. Чешский лидер также отметил готовность Праги оказать помощь Пекину.

«Хочу вас заверить, что Чехия в борьбе с этим злом стоит плечом к плечу с КНР и её народом и готова в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с другими странами — членами международного сообщества оказать помощь в это тяжёлое время», — говорится в сообщении Земана.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.

31 января российский президент Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в Китае направил Си Цзиньпину телеграмму, где заявил о готовности помочь стране в борьбе с вирусом.