В связи с коронавирусом около 500 человек находятся под наблюдением в Польше
- РИА Новости
«Под постоянным наблюдением поляки, которые были в контакте с гражданами Китая, которые могут быть инфицированы. Таких людей в Польше около 500», — приводит PAP слова польского премьера Матеуша Моравецкого.
По его данным, в Польше пока не выявлен ни один больной коронавирусом 2019-nCoV.
Ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.