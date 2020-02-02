В связи с коронавирусом около 500 человек находятся под наблюдением в Польше

Около 500 человек находятся под наблюдением в Польше в связи с возможностью инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.

«Под постоянным наблюдением поляки, которые были в контакте с гражданами Китая, которые могут быть инфицированы. Таких людей в Польше около 500», — приводит PAP слова польского премьера Матеуша Моравецкого.

По его данным, в Польше пока не выявлен ни один больной коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.