В связи с коронавирусом около 500 человек находятся под наблюдением в Польше

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Около 500 человек находятся под наблюдением в Польше в связи с возможностью инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.
В связи с коронавирусом около 500 человек находятся под наблюдением в Польше
  • РИА Новости

«Под постоянным наблюдением поляки, которые были в контакте с гражданами Китая, которые могут быть инфицированы. Таких людей в Польше около 500», — приводит PAP слова польского премьера Матеуша Моравецкого.

По его данным, в Польше пока не выявлен ни один больной коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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