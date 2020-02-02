В Маутхаузене отметили 75-летие восстания советских офицеров

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В австрийском Маутхаузене на территории бывшего концлагеря прошла траурная церемония в честь 75-летия восстания советских военнопленных.
В Маутхаузене отметили 75-летие восстания советских офицеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в мероприятии участвовали советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев, а также представители российского посольства в Австрии.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что на сегодняшний день наблюдаются попытки перелицевать историю Второй мировой войны.

«Наш священный долг — не допустить искажения исторических событий», — добавил он.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память солдат Красной армии.

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