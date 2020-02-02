В Маутхаузене отметили 75-летие восстания советских офицеров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в мероприятии участвовали советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев, а также представители российского посольства в Австрии.
Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что на сегодняшний день наблюдаются попытки перелицевать историю Второй мировой войны.
«Наш священный долг — не допустить искажения исторических событий», — добавил он.
Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память солдат Красной армии.