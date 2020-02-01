Посол ФРГ почтил память советских солдат на Мамаевом кургане

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде и почтил память солдат Красной армии.
Посол ФРГ почтил память советских солдат на Мамаевом кургане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня это волнительный момент — находиться здесь, в совершенно особенном месте, месте скорби. Мы испытываем глубокую благодарность за то примирение, которое стало возможным, несмотря на все те ужасы, принесённые национал-социалистическим террором», — сказал дипломат.

Вместе с этим он призвал беречь память о событиях времён войны, чтобы сохранить мир на континенте.

Также Геза Андреас фон Гайр сделал запись в Книге почётных гостей на Мамаевом кургане.

«Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне», — написал он.

Как указывает агентство, 2 февраля, в 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве, посол также примет участие в памятных мероприятиях на военно-мемориальном кладбище в Россошках.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции помогли встретиться сёстрам, потерявшим друг друга во время Великой Отечественной войны.

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