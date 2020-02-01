Посол ФРГ почтил память советских солдат на Мамаевом кургане
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Для меня это волнительный момент — находиться здесь, в совершенно особенном месте, месте скорби. Мы испытываем глубокую благодарность за то примирение, которое стало возможным, несмотря на все те ужасы, принесённые национал-социалистическим террором», — сказал дипломат.
Вместе с этим он призвал беречь память о событиях времён войны, чтобы сохранить мир на континенте.
Также Геза Андреас фон Гайр сделал запись в Книге почётных гостей на Мамаевом кургане.
«Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне», — написал он.
Как указывает агентство, 2 февраля, в 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве, посол также примет участие в памятных мероприятиях на военно-мемориальном кладбище в Россошках.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции помогли встретиться сёстрам, потерявшим друг друга во время Великой Отечественной войны.