Полицейские помогли встретиться сёстрам, потерявшим друг друга во время Великой Отечественной войны

Сотрудники полиции помогли встретиться сёстрам, потерявшим друг друга во время Великой Отечественной войны.

«В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что её мать, Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, сёстры потерялись в 1942 году во время эвакуации после бомбёжки в Сталинграде.

В базах данных информации не нашлось, и оперативники стали изучать все сведения, которые могли бы помочь в розыске. На сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю, но дата рождения и имя отличались от тех, что были указаны в обращении.

«В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года», — пояснила Волк.

Предположение, что женщины могут быть родственницами, подтвердилось. На днях в Челябинске состоялась их встреча.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников.