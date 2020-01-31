Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

Помощник президента России Владимир Мединский оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

«Рассуждения о встрече Гитлера со Сталиным во Львове — это «инопланетяне среди нас», из той же области. Я не хотел бы злобно иронизировать, потому что всё-таки Кравчук уже немолодой человек и вполне мог что-то перепутать. Уже в интернете шутили, что он перепутал Львов с Вискулями, там тоже была встреча известная лидеров государств и делили не мифическую Европу, а вполне конкретную страну, причём свою, свободную, там точно Кравчук в курсе происходящего. Нет, ну, конечно, это абсолютная фантазия, лженаучная фантастика», — сказал Мединский на брифинге в Москве.

По словам помощника президента, он изучил историю появления этого мифа. Как пояснил Мединский, впервые подобную статью напечатали в 1990-е годы в журнале «Чудеса и приключения».

Он также напомнил, что в довоенное время с Гитлером встречались лидеры Великобритании и Франции.

Ранее журналист, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал заявление Кравчука.

Кравчук в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Гитлер и Сталин встретились во Львове до начала Второй мировой войны и якобы пытались договориться.

Позже Кравчук уточнил, что узнал об этой «встрече» из сообщений в СМИ, но не видел архивного документа, который подтверждал бы данную информацию.