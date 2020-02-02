В АТОР оценили новые правила ЕС по получению шенгенских виз

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Полина Полетаева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с RT оценил объявленные ЕС новые правила получения шенгенских виз. Изменения затронут стоимость виз, процедуру их получения и срок действия этих документов.
В АТОР оценили новые правила ЕС по получению шенгенских виз
  • РИА Новости

«На первый взгляд, никаких осложнений не видно, кроме удорожания. То, что можно подать за более долгий срок и в электронном виде, это, безусловно, упрощение. Россия тоже идёт по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев», — сказал эксперт.

Курносов отметил, что европейское направление «одно из самых популярных» для туристов из России.

«На первом месте традиционно стоят пляжи — Турция или Испания. В принципе, Европа — одно из самых востребованных направлений. После неё идут направления Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — добавил он.

Ранее ЕС объявил о новых правилах получения шенгенских виз.

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