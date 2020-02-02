ЕС объявил о новых правилах получения шенгенских виз

Еврокомиссия объявила о вступлении в силу с 2 февраля новых правил получения шенгенских виз. Изменения затронут стоимость виз, процедуру их получения и срок действия этих документов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии.

«Новые правила ЕС в отношении краткосрочных шенгенских виз вступают в силу 2 февраля», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае стран, с которыми у Евросоюза заключены соглашения об упрощении визового режима, эти соглашения остаются неизменными.

В ЕК уточнили, что путешественники смогут подавать заявления на получение визы максимум за шесть месяцев до поездки, а не за три, как было ранее.

«Кроме того, будет проще получить визу с возможностью многократного въезда с длительным сроком действия — от года до пяти лет, что сэкономит часто ездящим людям время и деньги, поскольку им придётся реже подавать заявку на новую визу», — заявили в ЕК.

Также в пресс-службе уточнили, что визовый сбор будет увеличен с €60 до €80.

«Увеличение общего визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор, составляющий €35, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, заключённых между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия», — заявили в Еврокомиссии.

В январе Евросоюз упростил получение виз для граждан Белоруссии.