Евросоюз упростил получение виз для граждан Белоруссии

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Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз.
Евросоюз упростил получение виз для граждан Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает дипломатическая служба Белоруссии.

«В Брюсселе состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Белоруссия и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и соглашения между Республикой Белоруссия и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данные соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до €35, и сотрудничество Белоруссии и ЕС в области реадмиссии.

«Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур», — уточняет ведомство.

Ранее в МИД России назвали условие взаимного признания виз с Белоруссией.

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