В МИД России назвали условие взаимного признания виз с Белоруссией

Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью журналу «Союзное государство» заявил, что российская сторона надеется, что соглашение о взаимном признании виз с Белоруссией будет подписано в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как пояснил Руденко, стороны завершили работу над текстом проекта договора о визах ещё в ноябре 2018 года, после чего две страны приступили к выполнению соответствующих внутригосударственных процедур.

«Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание. Как только мы получим информацию об их выполнении белорусской стороной, под документом можно будет ставить подписи», — сказал он.

По его словам, Москва рассчитывает, что это произойдёт в ближайшее время.

Руденко отметил, что в данном соглашении заинтересованы оба государства и оно может стать «реальным вкладом в формирование единого миграционного пространства».

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

В декабре белорусский лидер Александр Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией.