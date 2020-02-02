Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США

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Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.
Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США
  • Reuters

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнёрство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Помпео заявил о возможности создания новых рабочих мест и прозрачности контрактов.

Тлеуберди, в свою очередь, рассказал, что стороны обсуждали вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.

«Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица», — подчеркнул глава МИД Казахстана.

Ранее Помпео назвал темы переговоров в ходе визита в Казахстан.

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