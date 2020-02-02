Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры

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Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проводят переговоры в здании казахстанского внешнеполитического ведомства.
Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque/Pool

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«В Министерстве иностранных дел начались переговоры с государственным секретарём США», — сообщили в министерстве.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан в субботу, 1 февраля. Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее Помпео рассказал, что в ходе визита в Казахстан намерен обсудить вопросы торговли и инвестирования.

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