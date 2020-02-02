Помпео рассказал о повестке своего визита в Казахстан

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в ходе визита в Казахстан намерен обсудить вопросы торговли и инвестирования.

«Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей развития благосостояния наших стран», — написал он в своём Twitter.

Помпео также сообщил, что посетил американское посольство в Нур-Султане и встретился с дипломатами и послом США Уильямом Мозером.

2 февраля запланирована встреча Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди.

Помпео прилетел в Нур-Султан 1 февраля.

Ранее он посетил Белоруссию и Украину.