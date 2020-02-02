Помпео рассказал о повестке своего визита в Казахстан
- Reuters
«Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей развития благосостояния наших стран», — написал он в своём Twitter.
Помпео также сообщил, что посетил американское посольство в Нур-Султане и встретился с дипломатами и послом США Уильямом Мозером.
2 февраля запланирована встреча Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди.
Помпео прилетел в Нур-Султан 1 февраля.
Ранее он посетил Белоруссию и Украину.