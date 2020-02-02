Помпео рассказал о повестке своего визита в Казахстан

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в ходе визита в Казахстан намерен обсудить вопросы торговли и инвестирования.
Помпео рассказал о повестке своего визита в Казахстан
  • Reuters

«Рад посетить Нур-Султан, чтобы вновь подтвердить важность стратегических отношений США и Казахстана, основанных на общей приверженности миру, процветанию и безопасности. Я с нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей развития благосостояния наших стран», — написал он в своём Twitter.

Помпео также сообщил, что посетил американское посольство в Нур-Султане и встретился с дипломатами и послом США Уильямом Мозером.

2 февраля запланирована встреча Помпео с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди.

Помпео прилетел в Нур-Султан 1 февраля.

Ранее он посетил Белоруссию и Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить