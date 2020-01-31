Помпео прибыл с визитом на Украину
- Reuters
«Добро пожаловать на Украину», — написал Божок в своём микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что Помпео в период с 29 января по 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Отмечалось, что у главы Госдепа запланированы встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Политолог, экономист Александр Дудчак оценил в эфире радио Sputnik предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео, которая должна состояться 31 января в Киеве.