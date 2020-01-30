Эксперт оценил предстоящую встречу Зеленского и Помпео

Политолог, экономист Александр Дудчак оценил предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майкла Помпео, которая должна состояться 31 января в Киеве.

«Эта встреча, судя по всему, важна для американской администрации: в контексте предвыборной кампании нельзя от этого абстрагироваться, надо расставить точки над i», — заявил Дудчак в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, тема Украины и раньше, и сейчас актуальна для Вашингтона, так как на украинской площадке разыгрываются «батлы» между демократами и республиканцами.

Помпео в период с 29 января по 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.