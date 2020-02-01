Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.

«Помпео прибыл в Казахстан», — цитирует ТАСС официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Отмечается, что в рамках визита госсекретарь встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

На встречах будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также глобальная повестка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.