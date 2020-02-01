Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. «С российской стороны дана высокая оценка мерам, принимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере», — заявили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР. Число скончавшихся от коронавируса 2019-nCoV в Китае по состоянию на полночь 31 января возросло до 259. Всего было подтверждено более 11 тыс. случаев заражения.