Шумер оценил решение сената о недопуске свидетелей в рамках импичмента

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Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер прокомментировал решение сената о блокировке вызова свидетелей в рамках процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщает ABC News, он назвал это решение «великой трагедией».

«Америка, к сожалению, запомнит этот день, когда Сенат не выполнил свои обязанности», — заявил Шумер.

Ранее сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа.

Сторона обвинения по импичменту Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотребления властью со стороны президента. Действия Трампа, по их версии, поставили под угрозу национальную безопасность, неприкосновенность выборов и демократии в США.

Трамп «категорически и однозначно» отрицает обвинения по двум статьям импичмента.

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