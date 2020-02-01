Шумер оценил решение сената о недопуске свидетелей в рамках импичмента
Как сообщает ABC News, он назвал это решение «великой трагедией».
«Америка, к сожалению, запомнит этот день, когда Сенат не выполнил свои обязанности», — заявил Шумер.
Ранее сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа.
Сторона обвинения по импичменту Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотребления властью со стороны президента. Действия Трампа, по их версии, поставили под угрозу национальную безопасность, неприкосновенность выборов и демократии в США.
Трамп «категорически и однозначно» отрицает обвинения по двум статьям импичмента.