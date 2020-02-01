Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Американский сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом информирует AFP.

#BREAKING US Senate rejects calling witnesses in Trump impeachment trial pic.twitter.com/0WPjM9stoT — AFP news agency (@AFP) January 31, 2020

Ранее Сенат США в ходе голосования принял процедуру проведения процесса над Трампом.

Сторона обвинения по импичменту американского лидера Дональда Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотребления властью со стороны президента. Действия Трампа, по их версии, поставили под угрозу национальную безопасность, неприкосновенность выборов и демократии в США.

Трамп «категорически и однозначно» отрицает обвинения по двум статьям импичмента.